Haberler

Bakan Bayraktar, Nijerli Bakanlarla Enerji ve Madencilik İş Birliğini Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijerli mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek madencilik, elektrik üretimi ve iletimi alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ve Nijer Enerji Bakanı Haoua Amadou ile bir araya geldi. Görüşmede madencilik faaliyetleri ile elektrik üretimi ve iletimi alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ve Nijer Enerji Bakanı Haoua Amadou ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Bayraktar, görüşmede Türkiye ile Nijer arasında geçtiğimiz yıllarda başlatılan ortak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda, Nijer'de altın başta olmak üzere madencilik faaliyetleri ele alındı. Ayrıca ülkede elektrik üretimi ve iletimi alanında yürütülebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki teknik altyapısını ve tecrübesini Nijer ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bayraktar, iki ülke arasında karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde uzun vadeli stratejik ortaklık kurulmasının amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı

Süper Lig devi merakla beklenen yeni transferini bu video ile duyurdu
Üniversite öğrencisi yurdun 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Üniversite yurdunda şüpheli ölüm
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi

Türkiye'ye gelmeden ortalık karıştı! Ünlü şarkıcının konseri iptal
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>