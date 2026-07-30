Türkiye ve Moldova, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını genişletme görüşmeleri yapacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ve Savunma Bakanı Anatolie Nosatii ile görüşmesinde, serbest ticaret anlaşması (STA) genişletme görüşmelerinin iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bolat'ın Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayisi İşbirliği Toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Osmochescu ve Nosatii başkanlığındaki Moldova heyetiyle Bakanlıkta görüştüğü anımsatıldı.

Moldova ile ikili ticaretin 2025'te 1 milyar doları aştığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede, 2016'dan beri yürürlükteki STA'nın sağlıklı şekilde işlediği ifade edilerek STA'yı genişletme görüşmelerinin iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ikili ticaretin yanı sıra ekonomik işbirliğinin bir diğer boyutu olan karşılıklı yatırımlar kapsamında Türkiye'nin Moldova'da 53 milyon dolarlık yatırımı bulunduğuna dikkati çekilerek, Moldova'da 1154 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, Moldova'nın da Türkiye'de yerleşik 278 şirket ile 2 milyon dolar değerinde yatırımı bulunduğu bildirildi.

Türk müteahhitleri Moldova'da 756 milyon dolarlık iş üstlendi

İki ülkenin, cazip yatırım teşvik destekleri doğrultusunda karşılıklı yatırımların artırılması hususundaki çalışmaların genişletilmesi hususunda anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanında, Moldova'da bugüne kadar 55 proje ile 756 milyon dolarlık müteahhitlik hizmeti gerçekleştiren Türk firmalarının önümüzdeki dönemde de Moldova'nın konut, alışveriş merkezi, alt ve üstyapı projelerinde yer almaya devam etmesinin önemi Moldova Başbakan Yardımcısı tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin üst düzey platformu olan Karma Ekonomik Komisyon'un müteakip 11'inci toplantısının Moldova'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi, ticari ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırılması, Moldova ile gümrükler alanındaki güçlü işbirliğimiz, karşılıklı uçuş seferlerinin artmasının ticaret ve turizme pozitif katkısı ile savunma sanayi alanında oluşturulacak projeler, görüşmede gündeme gelen diğer hususlardır."

Kaynak: AA