Türkiye ve Moğolistan Savunma iş birliğini güçlendiriyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile katıldığı MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış töreninde, "Bu fabrika ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri açıkça ortaya koyarken aynı zamanda son yıllarda savunma sanayii alanında hızla gelişen iş birliğimizin de güçlü bir nişanesi olmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız bağlısı MKE AŞ tarafından kurulan fişek dolum tesisinin iki dost ülke arasındaki iş birliği için kıymetli bir adım teşkil ettiğine inanıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende, Güler'in beraberinde Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş de yer aldı. Güler, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu fabrika ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri açıkça ortaya koyarken aynı zamanda son yıllarda savunma sanayii alanında hızla gelişen iş birliğimizin de güçlü bir nişanesi olmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız bağlısı MKE AŞ tarafından kurulan fişek dolum tesisinin iki dost ülke arasındaki iş birliği için kıymetli bir adım teşkil ettiğine inanıyorum. Özellikle vurgulamak isterim ki, bu değerli proje teknoloji paylaşımı, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk temeli ile karşılıklı itimat sayesinde gerçekleşmiştir.

Çok iyi biliyoruz ki, savunma sanayisi sadece askeri güç değil, aynı zamanda ekonomik iş birliği, istihdam ve teknik bilgi değişimi anlamına gelmektedir. Açılışını yaptığımız bu tesis de Moğolistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlarken yerel kapasiteyi güçlendirecek ve iki ülke arasındaki dayanışmayı da pekiştirecektir. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrar için büyük bir gayret gösteriyor; bunun için başta kardeş, dost ve müttefik ülkeler olmak üzere pek çok ülkeyle yapıcı ve samimi ilişkiler geliştiriyoruz. Moğolistan gibi köklü ve tarihi bağlarımızın bulunduğu bir ülkeyle de ortak kazanım temelinde geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürmek yegane amacımızdır. İnanıyoruz ki, bu iş birlikleri bölgede istikrar ve güvenliğin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır."