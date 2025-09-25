Türkiye ve Meksika Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile bir araya geldi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan görüşmede, Sarıçam'a, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden Tuba Vural Çokal ve Sevda Erdan Kılıç da eşlik etti.

Sarıçam, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Meksika'yı bölgede dost ve stratejik ortak olarak gördüğünü, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey ziyaretler sayesinde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerini geliştirme kararlılığını vurgulayan Sarıçam, Meksika'nın bölgede dost ve stratejik ortak olarak görüldüğünü kaydetti.

Sarıçam, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey ziyaretlerle stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini söyleyerek, "İki Uluslu Yüksek Düzeyli Komisyonun" düzenli ve verimli çalışmasının önemine dikkati çekti.

Parlamentolar arası ilişkilerin ikili ilişkilere sağladığı katkıya değinen Sarıçam, parlamenter diplomasiyi güçlendirmenin önemini vurguladı. Sarıçam, bu anlamda karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye-Meksika ticaret hacmi 2024'te rekor kırdı"

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sarıçam, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını, 2024'te ikili ticaret hacminin 2,5 milyar dolara çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını aktardı.

Sarıçam, 2001'den bu yana toplanamayan Karma Ekonomik Komisyon'un canlandırılmasının önem arz ettiğini, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Askeri, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında sağlanan işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Sarıçam, müzakereleri süren "Güvenlik ve Savunma Konularında İşbirliği Anlaşması"nın yakın dönemde imzalanmasını temenni etti.

Türkiye tarafından önerilen "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" taslağının da Meksika makamlarıyla paylaşıldığını anımsatan Sarıçam, bu anlaşmanın imzalanmasının iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ahmet Gökhan Sarıçam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika'da farklı isimler altında faaliyet göstermesinden duyulan rahatsızlığı muhataplarıyla paylaştığını aktardı.

Terör örgütünün ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulunan Sarıçam, bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

Sarıçam, konunun Adalet ve İçişleri Alt Komitesi'nde ele alınmasının faydalı olacağını dile getirerek, Türkiye ile Meksika arasında imzalanması beklenen Suçluların İadesi Anlaşması'nın da adli işbirliğini güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Meksika Senatosunun 8 Şubat 2023'te aldığı sözde Ermeni soykırımını tanıma kararından üzüntü duyduğunu ifade eden Sarıçam, dönemin senato başkanı tarafından yapılan ve Meksika'nın bu iddiaları tanımadığını vurgulayan açıklamasını ise "nispeten olumlu" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Sarıçam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Eylül 2024'teki Meksika ziyareti sırasında söz konusu kararın geri çekilmesini talep ettiğini hatırlatarak, radikal Ermeni grupların Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine zarar vermeyi amaçlayan girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Meksika'nın Filistin konusundaki tutumu memnuniyet verici"

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana artarak devam eden İsrail zulmüne ve şiddetlenen insanlık dramına dikkati çeken Sarıçam, buna kayıtsız kalmayan Meksika'nın tutumunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sarıçam, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çağrısından ve Meksika'nın iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış çabalarının da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Meksika'nın Şili ile birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurusuna ve Güney Afrika'nın İsrail aleyhindeki davasına Uluslararası Adalet Divanı'nda müdahil olma kararını da takdirle karşıladıklarını aktaran Sarıçam, Türkiye ile Meksika'nın bu süreçte ortak çabalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.