Türkiye ve Japonya Arasında Demir Yolu İş Birliği

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği yapıldığını ve böylece demir yolu altyapısında olabilecek yer değiştirmeleri ve sel, heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarının anlık tespit edilip, erken müdahale kapasitesinin güçlendirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy "Zero Energy Nesnelerin İnterneti Series (IoT) İzleme Sistemi" Polatlı-Konya YHT Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacak. Sistem, demir yolu altyapısında olabilecek yer değiştirmeleri ve sel, heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, erken müdahale kapasitemizi güçlendirecek. Montaj çalışmaları ekim-kasım aylarında başlayacak. TCDD mühendisleri ve Japon uzmanlar, sistemi sahaya uyarlayacak ve 24 ay boyunca izleyecek. Elde edilen teknik bilgiler, yerli çözümlere adapte edilerek altyapımızın geliştirilmesi, bakım süreçlerinin verimliliği ve dijitalleşmenin hızlanması sağlanacak. Bu proje, TCDD'nin güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışının ve uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırma vizyonunun somut göstergesidir" denildi.