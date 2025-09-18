Haberler

Türkiye ve Japonya Arasında Demir Yolu İş Birliği

Türkiye ve Japonya Arasında Demir Yolu İş Birliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği yapıldığını ve hava durumu sağlama sistemleri ile olağanüstü doğa olaylarının tespit edileceğini duyurdu. Uygulama ekim-kasım aylarında başlayacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği yapıldığını ve böylece demir yolu altyapısında olabilecek yer değiştirmeleri ve sel, heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarının anlık tespit edilip, erken müdahale kapasitesinin güçlendirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy "Zero Energy Nesnelerin İnterneti Series (IoT) İzleme Sistemi" Polatlı-Konya YHT Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacak. Sistem, demir yolu altyapısında olabilecek yer değiştirmeleri ve sel, heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, erken müdahale kapasitemizi güçlendirecek. Montaj çalışmaları ekim-kasım aylarında başlayacak. TCDD mühendisleri ve Japon uzmanlar, sistemi sahaya uyarlayacak ve 24 ay boyunca izleyecek. Elde edilen teknik bilgiler, yerli çözümlere adapte edilerek altyapımızın geliştirilmesi, bakım süreçlerinin verimliliği ve dijitalleşmenin hızlanması sağlanacak. Bu proje, TCDD'nin güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışının ve uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırma vizyonunun somut göstergesidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler

Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş

İşte Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımdan alacağı maaş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.