Türkiye ile Etiyopya Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzalandı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmeler kapsamında Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Sn. Habtamu Itefa ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Elektrik üretiminden şebeke altyapısına, yenilenebilir enerji yatırımlarından hidroelektrik altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi hedefliyoruz."

Ayrıca Türkiye–Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantı Tutanağı'nı, Türk Tarafı Eşbaşkanı olarak Etiyopya Maliye Bakanı Sayın Ahmed Shide ile birlikte imzaladık. Enerji ve madencilikten eğitime, sağlıktan ulaştırma ve tarıma; çevre, şehircilik, kültür ve turizme kadar geniş bir yelpazede mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık."

