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Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenledi

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İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye-Çin İş Konferansı'nın birincisi, 100'ün üzerinde Türk ve Çinli iş insanının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenlediİstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı kapsamında gerçekleştirilen açık oturum, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye-Çin İş Konferansı'nın birincisi, 100'ün üzerinde Türk ve Çinli iş insanının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenlediİstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenlediİstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenlediİstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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