Türkiye ve Çin, Dijital İşbirliğini Görüşmek Üzere İlk İş Konferansını Düzenledi

İstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı kapsamında gerçekleştirilen açık oturum, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye-Çin İş Konferansı'nın birincisi, 100'ün üzerinde Türk ve Çinli iş insanının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.
İstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İstanbul'da düzenlenen 1. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda konuşma yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, 11 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)