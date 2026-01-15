Bulgaristan'da 'GoTürkiye Destinasyon' tanıtım etkinliği düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde Sofya'da "GoTürkiye Destinasyon" başlıklı tanıtım programı düzenlendi.

Başkentte bir otelin salonunda yapılan etkinlik öncesi Türkiye'den seyahat acenteleri ve otel işletmecileri, Bulgaristan'daki muhataplarıyla bir araya geldi.

İki ülkenin turizm sektörü temsilcilerinin işbirliklerini geliştirmelerini amaçlayan programın açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, turizmin dost, komşu ve müttefik Bulgaristan ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle son derece özel bir destinasyon olduğunu belirten Uyanık, "Türkiye de ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve güçlü marka değeriyle dünyanın önde gelen turizm ülkeleri arasında yer almaktadır." dedi.

Uyanık, Bulgaristan'ın Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Bulgar vatandaşlarının 2022 yılından bu yana yalnızca kimlik kartlarıyla Türkiye'ye seyahat edebilmeleri, karşılıklı turizm hareketliliğini kolaylaştıran önemli bir adımdır." diye konuştu.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'den yaklaşık 2,3 milyon kişinin Bulgaristan'ı ziyaret ettiğini, aynı dönemde Bulgaristan'dan yaklaşık 2,6 milyon kişinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Uyanık, "Bu rakamlar, iki ülke arasında turizmin ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak hedefimiz, bu potansiyeli daha dengeli, daha çeşitli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır." ifadelerini kullandı.

TGA Ülke Pazarlama Direktörü Zeynep Üçok Çelikdağ'ın Türkiye'nin turizm alanındaki potansiyelini anlatan sunumuyla devam eden program, resepsiyonla sona erdi.