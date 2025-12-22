Türkiye ile Azerbaycan Arasında 12. Dönem Karma Ekonomi Komisyonu Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan arasında 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 110 maddeden oluşan Eylem Planı imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile birlikte 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolünü imzaladıklarını duyurdu. Yılmaz, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında kurumsal iş birliğinin en önemli zeminlerinden biri olan KEK'in 12. Dönem Toplantısını Bakü'de başarıyla tamamladık. Bir önceki dönemde imzalanan Eylem Planı'nda %78 oranında sağlanan ilerlemenin üzerine inşa ettiğimiz bu yeni dönemde, 110 maddeden oluşan KEK Eylem Planını imzaladık. Bu planın; ticaretten enerjiye, eğitimden tarıma, ulaştırmadan sanayiye uzanan geniş bir alanda iş birliğimizi daha derin ve daha sonuç odaklı bir aşamaya taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Dost ve Kardeş Azerbaycanla; ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirme hedefiyle, yalnızca ikili ticareti büyüten değil, bölgesel ve küresel ölçekte değer üreten bir ekonomik ortaklığımızı kararlılıkla güçlendiriyoruz. Başta kıymetli dostum, Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov olmak üzere Toplantımıza ev sahipliği yapan Azerbaycan hükümetine ve tüm heyete misafirperverlikleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. 12. Dönem KEK Eylem Planımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."