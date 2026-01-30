Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı turizm verilerini paylaştığımız günde bir araya geldiğimiz üyelerle önümüzdeki dönem hedeflerimize ve çalışmalarımıza yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu Üyelerimize başarılar diliyor, ülkemiz turizmini daha ileriye taşıyacak bu yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni rekorlara hep birlikte imza atacağız."