Haberler

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yönetim kurulu üyeleriyle turizm hedeflerini ve çalışmalarını değerlendirdi. 2025 yılı turizm verileri üzerine yapılan toplantıda, yeni dönemde başarılar dilendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı turizm verilerini paylaştığımız günde bir araya geldiğimiz üyelerle önümüzdeki dönem hedeflerimize ve çalışmalarımıza yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu Üyelerimize başarılar diliyor, ülkemiz turizmini daha ileriye taşıyacak bu yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni rekorlara hep birlikte imza atacağız."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar