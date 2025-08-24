Türkiye Tarım Sektörü Kuraklık Tehdidiyle Karşı Karşıya

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye'nin her yanında tarım sektörü kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Tarlalarımızda hububat, bakliyat üretimimiz, birçok meyvemiz, fındık da dahil olmak üzere olumsuz etkilendi." dedi.

Bartın Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, Oda Başkanı Ahmet Beske ve çiftçilerle görüştü.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisanda meydana gelen don olaylarının 65 vilayeti olumsuz etkilediğini söyledi.

Birçok meyvenin zarar gördüğünü aktaran Bayraktar, "Bu, önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, don olayından sonra kuraklıkla karşılaşıldığına işaret ederek, "Türkiye'nin her yanında tarım sektörü kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Tarlalarımızda hububat, bakliyat üretimimiz, birçok meyvemiz, fındık da dahil olmak üzere olumsuz etkilendi." dedi.

"Kuraklıkla alakalı tedbirlerin hızlı şekilde alınması lazım"

Süreci dikkatli şekilde yürütmek gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Kuraklıkla alakalı tedbirlerin hızlı şekilde alınması lazım. Çiftçimizin cazibe suya kavuşturulması gerekiyor. Yani barajların ve sulama kanallarının hızlı şekilde bitirilmesi bu süreçte önemli. Çiftçimiz yer altı sularına başvuruyor ama bugün 300 metreden, 500 metreden, 600 metreden artık su bulamaz hale geldi. Artık yer altı sularını da kaybettik maalesef." diye konuştu.

Bayraktar, sulama randımanının da yüzde 52'lerde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Suyun kaynağından tarlaya varıncaya kadar yaklaşık yüzde 48'ini yani yarısını kaybediyoruz. Bunu kapalı sistem haline getirmemiz lazım. Bunun dışında çiftçilerimizi muhakkak basınçlı sulama sistemlerine geçirmemiz gerekiyor. Artık vahşi sulama dönemi bitti. Suyun yüzde 77'sini tarım sektörü kullanıyor. O zaman bizim tasarruf tedbirlerini öncelik olarak bu sektörde almamız lazım. Bu manada yapılan planlama çalışmalarını da çok önemsiyor ve ciddi bir destek veriyoruz."

Çiftçinin tarlada kalabilmesi, üretime devam edebilmesi, ülkenin sürdürülebilir üretim noktasında olabilmesi için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'da hükümetimize bu taleplerimizi götürdük. Bir çalışma başladı, inşallah sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.