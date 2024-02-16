Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda Gıda Güvenliği İttifakları Masaya Yatırıldı

"Türkiye- Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu"nda, gıda güvenliğinin ittifaklar yoluyla nasıl sağlanabileceği masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumda, "İttifaklar Yoluyla Gıda Güvenliği" oturumu gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı Tarım ve Gıda İşleme Genel Müdürü Mohammed Alohaly'nin yaptığı oturumda, Suudi Arabistan Genel Gıda Güvenliği Otoritesi Vali Yardımcısı Saleh Alamri, Suudi Arabistan Ulusal Tarımsal Kalkınma Şirketi (NADEC) Kıdemli Ticari Direktörü Faisal Alghonime ve HDF FZCO Genel Müdürü Arda Cenk Topbaş konuştu.

" Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda büyük bir potansiyeli var"

Suudi Arabistan Genel Gıda Güvenliği Otoritesi Vali Yardımcısı Alamri, Arap topraklarının su eksikliği konusunda ciddi sıkıntıları bulunduğunu belirterek, "Gıda güvenliği stratejimizin ana hedeflerinden biri, yerelde sürdürülebilir gıda üretimini sağlamak. Su güvenliğini de göz önünde bulunduruyoruz. Bunun yanı sıra ikinci hedefimiz de çeşitliliğin sağlanması ve gıda ithal edebileceğimiz ülkelere bağımlı olmamaktır." ifadesini kullandı.

En önemli sorunlardan birinin gıda israfı olduğuna dikkati çeken Alamri, Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar israfı yüzde 50 oranında azaltacak bir program üzerinde çalıştığını aktardı.

Alamri, Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda büyük bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "Farklı ürünlerde yüksek üretim elde etme konusunda daha fazla deneyime sahipler. Onlarla işbirliği yapmayı, deneyim alışverişinde bulunmayı ve tarım ürünleri ticaretimizi artırmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın her yerinde size ham madde sağlayabilecek ortaklarınız olabilir"

Suudi Arabistan Ulusal Tarımsal Kalkınma Şirketi (NADEC) Kıdemli Ticari Direktörü Alghonime de gıda güvenliği açısından özel sektörün katkılarının olacağı önemli konular bulunduğunu, depolama tesisleri kurarak gerekli malların yeterli miktarda bulunmasını sağlamak ve ne kadar stoka sahip olduklarını gösteren erken uyarı sistemleri kurmanın bunlardan olduğunu söyledi.

Su ve diğer bazı hususlar dolayısıyla Suudi Arabistan'da tüm tarım ürünlerinin yetişmediğini belirten Alghonime, "Ancak dünyanın her yerinde size ham madde sağlayabilecek ortaklarınız olabilir. Siz de bu ham maddeyi alıp, işinize katma değer sağlayabilir ve istediğiniz büyümeyi gerçekleştirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Gıda güvenliği işbirliğini gerektirir, rekabeti değil"

HDF FZCO Genel Müdürü Topbaş, "Maalesef bugün toplam dünya nüfusunun yüzde 10'u, yani 800 milyondan fazla insan, açlık çekiyor. Tam olarak 828 milyon insan açlık çekerken, yaklaşık 2 milyar insan da bir tür kronik hastalık olan gıda obezitesi ve aşırı kilo ile gıda israfından muzdarip, bu bir ikilem. Bugüne kadar israf edilen tüm gıdaların üçte biri 10 milyar insanı besleyebilirdi." diye konuştu.

Dünyanın gıda güvenliği konusunda işbirliği yapmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizen Topbaş, "Gıda güvenliği işbirliğini gerektirir, rekabeti değil." dedi.

Topbaş, dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan kuraklığın gıda fiyatlarını etkilemesi nedeniyle herkes tarafından hissedilebileceğini ve bu bağlantısallığın Suudi Arabistan ve Türkiye için eşsiz bir işbirliği fırsatı sunduğunu vurguladı.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın önündeki bir diğer ortaklık fırsatının da üçüncü ülkelere yatırım yapmak olduğuna işaret eden Topbaş, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin tarımsal uygulamalar, ürün çeşitleri, teknolojiler ve benzeri konularda bilgi ve araştırma alışverişi için bir platform kurması teklifinde bulundu.