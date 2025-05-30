Türkiye-Sierra Leone Yatırım Forumu İstabul'da Düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, İstanbul'da düzenlenen Türkiye- Sierra Leone Yatırım Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Duran, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba, Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Alpha Sesay, Turizm ve Kültür İşleri Bakanı Nabeela F. Tunis ile Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Dr. Henry M. Kpaka'nın katılımıyla düzenlenen foruma konuşmacı olarak iştirak etti.

Duran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası ile Kıta'yla ilişkilerinin eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde gelişerek derinleştiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin Afrika'da 44 büyükelçiliği, ilgili kurum ve kuruluşlarının ülke ofisleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyet göstererek Kıta'nın barış, istikrar ve refahına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Afrika Ortaklık Politikasının başarılı sonuçlar verdiğinin en somut göstergelerinden birinin Türkiye'nin Afrika'yla ivme kazanan ticari ilişkileri olduğuna değinen Duran, Türkiye'nin halihazırda Sierra Leone'nin önde gelen ticaret ortakları arasında yer aldığını ve Türk şirketlerinin Sierra Leone'ye artan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Duran, Türk özel sektörünün enerji, sağlık ve tarım gibi birçok alanda Sierra Leone'yle ortak projelere imza atabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Duran, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Kabba'yla da görüştü.