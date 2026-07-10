Türkiye, Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na Şu Aşamada Katılma Taahhüdüdünde Bulunmadı

(ANKARA) - Türkiye, savunma şirketlerine uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na henüz katılım taahhüdüdünde bulunmadı.

Sosyal medyada yer alan Türkiye'nin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) katılımına ilişkin paylaşımlar üzerine edinilen bilgiye göre, DSRB, savunma alanında başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanıyor. Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen müzakerelerden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapıldı. Türkiye'nin şu aşamada Banka'ya katılım taahhüdüdünde bulunmama kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA