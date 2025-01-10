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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı, 2024'teki Sefer Sayıları ve Fiyat Artış Taleplerini Açıkladı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı, 2024'teki Sefer Sayıları ve Fiyat Artış Taleplerini Açıkladı
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2024'teki yolcu taşımacılığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geçen yıl 20 milyon yolcunun taşındığı Büyük İstanbul Otogarı'nda, sefer sayılarının yaz döneminde günlük 1200-1600 arasında değiştiğini belirtti. Ayrıca, bilet fiyatlarının artan maliyetlere bağlı olarak yükselmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, geçen yıl 448 bin 531 otobüs seferinin gerçekleştirildiği Büyük İstanbul Otogarı'ndan 20 milyon kişinin yolculuk yaptığını söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'te Büyük İstanbul Otogarı'nda yolcu taşımacılığının iyi geçtiğini, kasımdan sonra sefer sayılarında ve yolcularda azalma yaşandığını anlattı.

Yaz döneminde otobüs sefer sayılarının günde 1200 ile 1600 arasında değiştiğini belirten Özcan, "Seferlerde otobüslerimiz dolu gitti, dolu geldi. Şu anda sefer sayılarımız 950'lere kadar düştü." dedi.

Özcan, 2023'te Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldığını anımsatarak, "2024'te toplamda 20 milyon yolcu Büyük İstanbul Otogarı'nı kullandı. Geçen yıl 448 bin 531 otobüs seferi yaptık. Otogarda her ay ortalama 37 bin sefer yapmışız." bilgisini paylaştı.

Otogardan geçen yıl ocakta 34 bin 930, temmuzda 45 bin 377, ağustosta da 45 bin 739 otobüs seferi yapıldığını aktaran Özcan, "Sefer sayılarımızın aylık ortalaması 32 binden aşağı düşmedi. 2024 yılında bayramlarda ve sömestr tatilinde seferlerimiz oldukça iyi geçti, bakanlığın bize verdiği yetkiyle ek seferler de yaptık. 2024, otobüs camiası için gayet iyiydi, memnun kalındı." diye konuştu.

"4 ayda bir değil, 2 ayda bir kontrollü zam talep ediyoruz"

Birol Özcan, otobüs bilet fiyatlarının artan maliyetlerden dolayı yükselmesi gerektiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından çalıştay talebinde bulunduklarını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıktan bu çalıştayın neticesinde 4 ayda bir değil, 2 ayda bir kontrollü zam talep ediyoruz. Yolcu maliyetlerini de aşağı indirmek istiyoruz. Otogardan çıkış ve otoban fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Trafiğin olmadığı saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmamıza müsaade etsinler. Yalova, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Ankara seferlerine çok etki edecek bu. Ayrıca uzun hatlarda ilk kalkış yerinden kalkan otobüsten, diğer şehirlere giriş çıkış yaptığı zaman aynı fiyatı alıyorlar. Otogarların o fiyatı almaması lazım."

"Minibüsler Trakya'ya yolcu taşıyamaz, bu korsan taşımacılıktır"

D2 belgesi alarak Beylikdüzü'nden Trakya bölgesine yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin otobüs seferlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Özcan, şöyle konuştu:

"TÜYAP parkının içinde minibüsler bilet satıyor, D2'ye bilet satılamaz. Buranın D1'lere verilmesi lazım, biz çalıştıralım. ya da orada bize geçici otogar verilsin, otobüsler oradan yolcu alsın. Bunu bekliyoruz. çünkü Esenler'deki otogardan yolcu çıkışlarının yüzde 40'ı Trakya'dır. Minibüsler Trakya'ya yolcu taşıyamaz, bu korsan taşımacılıktır. Bu durum yolcu sayılarımızı düşürüyor."

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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