TBMM Genel Kurulu... Mesut Doğan: Bu, Türkiye'nin Yüzyılı Değil, Yüzyılın Felaketi

(TBMM) - Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "2023 yılını ' Mevlana Yılı' ilan ettik ama Türkiye'de hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı perişan ettik çünkü 2023 yılında seçimlerde yaşadıklarımızı herkes hatırlıyor. 2024 yılını ise 'Emekliler Yılı' ilan ettik, emeklileri perişan ettik. 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik, aileyi darmadağın ettik. Şimdi, biz, bu fotoğrafın karşısına çıkmış, diyoruz ki: ' Türkiye'nin yüzyılı'. Bu, Türkiye'nin yüzyılı değil, yüzyılın felaketi. Anadolu'nun kaba tabiriyle söylüyorum, bu karneye sahip olan bir kişiyi, eşek sudan gelinceye kadar döverler; bu övünülecek bir fotoğraf değil, bu övünülebilecek bir karne değil" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Genel Kurul'da Yeni Yol grubunun sosyoekonomik değişimlerin neden olduğu toplumsal sorunların, demografik dönüşümün ve sosyal risklerin analiz edilerek vatandaşların refahını koruyacak bütüncül stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "Hangi açıdan bakarsak bakalım, tarihimizin en plansız, en kontrolsüz, en dağınık ve en sahipsiz bir sürecini yaşıyoruz" dedi. İktidarın 24 yıldır uyguladığı politikaların siyasetin her alanında çok büyük sorunlar oluşturduğunu savunan Doğan, "Bugün sosyal hayatta var olan sorunlar, tabiri caizse çığlık atar vaziyete geldi" diye konuştu.

Hane halkının bankalara olan borçlarına ilişkin verileri paylaşan Doğan, 2002 yılı sonunda 6,7 milyar olan toplam borcun bugün 5,7 trilyona çıktığını, bunun 850 kat artış anlamına geldiğini söyledi. Doğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemelerinde var olan icra ve iflas dosyası 24 milyon 256 bin. Adeta, bu sorunlar, insanları nefes alamayacak hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Hane halkı büyüklüğünün 2002 yılında 4 bireyden oluşurken bugün 3,1'e düştüğünü belirten Doğan, Türkiye'de 27 milyon hanenin bulunduğunu, bunların 5,5 milyonunun tek kişiden oluştuğunu kaydetti. Son 20 yıl içerisinde boşanan aile sayısının 3 milyonu geçtiğini ifade eden Doğan, "Devletin çekirdeği olan aile darmadağın olmuş bir boyut taşıyor" dedi.

Gençlere ilişkin verileri de paylaşan Doğan, "Şu anda 5,5 milyon ev gencinden bahsediyoruz" dedi. 19-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 75'inin fırsat bulduklarında Türkiye'de yaşamak istemediklerini ifade ettiklerini belirten Doğan, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15 milyon madde bağımlısı genç bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Bakın ya öyle enteresan bir durum ki 2023 yılını Mevlana Yılı ilan ettik ama Türkiye'de hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı perişan ettik çünkü 2023 yılında seçimlerde yaşadıklarımızı herkes hatırlıyor. 2024 yılını ise Emekliler Yılı ilan ettik, emeklileri perişan ettik. 2025 yılına geldik, 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik, aileyi darmadağın ettik. Şimdi, biz, bu fotoğrafın karşısına, bu karnenin karşısına çıkmış, diyoruz ki: 'Türkiye'nin yüzyılı'. Bu, Türkiye'nin yüzyılı değil, yüzyılın felaketi. Anadolu'nun kaba tabiriyle söylüyorum, bu karneye sahip olan bir kişiyi, bir kurumu affınıza sığınarak söylüyorum eşek sudan gelinceye kadar döverler; bu övünülecek bir fotoğraf değil, bu övünülebilecek bir karne değil" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol grubunun önerisi, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA