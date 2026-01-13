Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı ile Görüştü
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı ile ayrı ayrı görüşerek basın işbirliği ve ikili ekonomik ilişkileri ele aldı.
(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi ayrı ayrı ziyaret etti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa'yı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.
Yılmaz ayrıca Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi de ziyaret etti. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği projelerin yanısıra ikili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı kaydedildi.