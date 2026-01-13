Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı ile ayrı ayrı görüşerek basın işbirliği ve ikili ekonomik ilişkileri ele aldı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi ayrı ayrı ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa'yı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Yılmaz ayrıca Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi de ziyaret etti. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği projelerin yanısıra ikili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim