Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Tartus Limanı ve Banyas Rafinerisi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Tartus Limanı ile Banyas Rafinerisi'ni ziyaret ederek altyapı kapasitesini inceledi ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Büyükelçi Yılmaz'a Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Üçüncü Katip Seleme Aygün, Ticaret Müşaviri Oğuz Kuyumcu, Ticaret Müşaviri Elfesiya Seven ile TİKA Şam Koordinatörü Üzeyir Göksün eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Tartus Limanı Müdürü Receb el-Ceddu ile limandaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve sahada incelemeler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Yılmaz, limanın bir bölümünde gemi inşası ile bakım-onarım faaliyetleri yürüten Türk şirket temsilcileriyle de görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tartus Limanı ziyaretinin ardından heyet, ülkenin önemli petrol tesislerinden biri olan Banyas Rafinerisi'ne geçti.

Büyükelçi Yılmaz, Suriye'deki Rafinelerin Sorumlusu Tarık Şilaş ile tesiste incelemelerde bulundu.

Tartus Limanı'nda Türk şirketi yatırım yapıyor

Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmeden bulunan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bölgedeki gelişmelere işaret ederek, küresel ekonomik sorunların enerji ve lojistik alanlarında yoğunlaştığını belirtti.

Bu kapsamda Suriye'de liman ve enerji altyapılarına yönelik incelemelerde bulunduklarını aktaran Yılmaz, Tartus Limanı'ndaki ziyarette, limandaki çalışma sistemini yerinde incelediklerini ve özellikle (ABD/İsrail-İran arasındaki) savaş sonrası dönemde taşımacılık faaliyetlerinin durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Tartus'ta bir Türk şirketinin yatırım yaptığını aktaran Yılmaz, söz konusu alanda tersane, gemi inşası ile bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti.

Bölgedeki savaşın lojistik üzerindeki etkilerine dikkati çeken Yılmaz, özellikle Körfez ülkelerine yönelik taşımacılıkta Tartus'un öneminin arttığını, başta tahıl olmak üzere birçok ürünün limana ulaştıktan sonra kara yoluyla Ürdün üzerinden Körfez'e sevk edildiğini belirtti.

Ziyaretin ikinci ayağında Banyas kentindeki rafineriyi incelediklerini dile getiren Yılmaz, Suriye'deki iki büyük rafineriden birinin burada bulunduğunu hatırlattı.

Banyas Rafinerisi'nin, enerji piyasasındaki daralma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası daha kritik hale geldiğini ifade eden Yılmaz, Suriye ham petrolünün burada işlendiğini ve ülke genelinde dağıtıldığını söyledi.

Rafinerinin Esed dönemi boyunca yeterli yatırım alamadığına işaret eden Yılmaz, tesisin bakım ve modernizasyon ihtiyacının bulunduğunu, ayrıca ham petrol kalitesi ve temini konusunda da zorluklar yaşandığını kaydetti.

Türk iş insanlarının bölgedeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini belirten Yılmaz, Türkiye Enerji Bakanlığı ile TİKA'nın da eğitim ve teknik destek alanlarında katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği Banyas Rafinerisi'nin Suriye ekonomisi açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, incelemeler sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda Suriye'nin altyapı kapasitesinin geliştirilmesine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Geliştirilebilecek işbirlikleri ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Suriye'deki Rafinelerin Sorumlusu Tarık Şilaş, Türk Büyükelçisi'nin gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, görüşmede Suriye'deki rafinerilerin durumu, petrol taşımacılığı ve olası ortak projelerin ele alındığını söyledi.

Şilaş, görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'de bulunan rafinerilerin sayısı, rafinaj süreçlerinin nasıl yürütüldüğü, ham petrolün bu rafinerilere nereden ve nasıl ulaştığı ile üretilen ürünlerin nereye gönderildiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Petrol taşıma hatlarının mevcut durumunun da görüşüldüğünü kaydeden Şilaş, gelecekte geliştirilebilecek işbirlikleri ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Şilaş, petrol sektöründe sahada Türk şirketlerinin daha aktif rol üstlenmesini beklediklerini belirterek, başta Türk firmaları olmak üzere uluslararası şirketlerin katılımını gerektiren projelerin, ilerleyen dönemde iletişim kanalları aracılığıyla gündeme taşınması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Suriyeli yetkili Şilaş, ziyaretin genel çalışma mekanizmasını tanımaya ve hangi projelerde ortaklık ya da Türk şirketlerinin katkısının mümkün olabileceğini değerlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.