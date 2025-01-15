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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Ünal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Ünal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını değerlendirdi. Ünal, 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor', 'Günlük Hayat' ve 'Özgür Suriye' kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve en çok dikkat çekenleri oyladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ünal, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" karesini oylarken, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" adlı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" ve "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun "Ata Sporu" adlı fotoğraflarını seçen Ünal, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" karesine oy verdi.

Seçtiği fotoğrafları değerlendiren Ünal, "Listeler" isimli karede, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin ardından başkent Şam'daki El Müctehid Hastanesi'nde yakınlarını arayanların, morgun önündeki duvara asılan fotoğraflardan kimlik tespiti yapmaya çalıştığı anı çok önemsediğini söyledi.

Ünal, " Suriye'deki Esed rejimi döneminde yüz binlerce insan kapalı cezaevlerinde, işkence hanelerinde ve zulüm yapılan zindanlarda kayboldu, öldü veya yaralandı. Hiçbirinden haber alınamadı ve hala da alınamıyor. Suriye halkı çok çile çekti. Ölümden korkmayanların gösterdiği feraseti de gösterdi ama bugün yeni bir dönemde, yeni koşullarda herkes yeni bir ümitle yakınını, ailesini, akrabasını, çoluğunu, çocuğunu, annesini ve babasını arıyor. Bu fotoğraf o nedenle çok dokunaklı. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim." dedi.

"Haber" kategorisindeki "Geriye Kalan" isimli karenin, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı soykırımı "çok acı" ve "açık bir şekilde" gösterdiğini belirten Ünal, "Geçen yıl Gazze çok büyük bir baskı ve yıkımla karşılaştı. İsrail'in buradaki saldırılarını hepimiz biliyoruz. Ülkemiz 2024 yılı içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olmuştu. Bu çalışmaları buradan biz de takip ediyoruz." diye konuştu.

Ünal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Bu oylamaya her yıl katılıyorum. AA foto muhabirlerinin ne kadar ehil ve ne kadar o anı yakalayabilen başarılı arkadaşlar olduğunu gururla görüyoruz. Hakikaten fotoğrafları seçmek için aralarında çok zorlandım ama hepsi birbirinden ayrı güzel fotoğraf. Tüm AA foto muhabiri arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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