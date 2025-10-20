Haberler

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Ankara ve Kuveyt stratejik ortaklığı her alanda genişletiyor

Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuveyt'i ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Sönmez, Kuveyt "El-Enba" gazetesine verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu Kuveyt ziyaretinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirme amacı taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vizyoner liderliği sayesinde iki ülke arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin her alanda kayda değer bir gelişme gösterdiğini belirten Sönmez, ziyaretin ikili iş birliğini güçlendirme ve bölgesel barış ile istikrarı pekiştirme taahhüdünü teyit ettiğini söyledi.

?Ziyaretin stratejik önemi

Büyükelçi Sönmez, Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinin bölgedeki mevcut karmaşık durum ve güvenlik zorlukları göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu ziyaret, iki ülkenin tarihi dostluğunu ve bölgesel istikrara olan ortak bağlılığını pekiştiriyor." dedi.

Ziyaret kapsamında iki liderin savunma, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım, kültür ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki iş birliğini ele alacağını belirten Sönmez, "Bu görüşmelerde, çeşitli sektörlerde ortaklığı hukuki zemine oturtacak anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalanacak." ifadesini kullandı.

Sönmez, ziyaretin Kuveyt'in 2035 Vizyonu çerçevesinde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek adımlar açısından da önem taşıdığını aktardı.

?Bölgesel gelişmeler ve ortak tutumlar

Büyükelçi, görüşmelerde özellikle Filistin ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağını ve iki ülkenin bu konularda yakın görüş birliğine sahip olduğunu ifade ederek, "Arap ve İslam ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi, bölgede kalıcı barışın sağlanması için kritik önemi haiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Kuveyt ile ortak hareket ederek bölgesel ve uluslararası platformlarda siyasi ve insani krizlere karşı koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğini belirten Sönmez, "Körfez'in güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Kuveyt ile stratejik ortaklığımıza büyük önem veriyoruz." dedi.

Şarm El-Şeyh Zirvesi ve Filistin Meselesi

Büyükelçi Sönmez, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen uluslararası zirveye de değinerek, zirvenin Filistin'deki insani trajediyi sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sönmez, "İsrail'in orantısız güç kullanımı bölgesel ve uluslararası barışı zedeliyor. Bu nedenle Arap ve İslam ülkelerinin ortak ve kararlı adımlar atması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin, geçici ateşkeslerden kalıcı siyasi çözüme geçilmesini desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Sönmez, "Hedefimiz, Filistin halkının haklarını güvence altına alacak kalıcı bir çözüm sağlanması ve bölgede istikrarın hakim olması." ifadelerini kullandı.

?Tarihi bir ziyaret

Büyükelçi Sönmez son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir tarihi aşama oluşturacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, barışı pekiştirme, ortaklığı güçlendirme ve bölgesel kalkınmayı destekleme konusundaki ortak irademizi ortaya koyuyor."

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
