Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor'

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını öngördüklerini söyledi.

Türk ve Mısırlı iş adamları, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Kahire'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı B2B toplantısına Türk şirketlerini temsil eden yaklaşık 50 Türk iş adamı, Mısır şirketlerini temsilen de yaklaşık 450 Mısırlı iş adamı iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor." dedi.

Büyükelçi Şen, Mısır'ın, coğrafi konumu, 103 milyonu aşan nüfusu, sunmuş olduğu Afrika, Güney Amerika, ABD, AB pazarlarına giriş olanakları ve Süveyş Kanalı itibarıyla elde tuttuğu önemli stratejik konumuyla Türk ihracatçı ve yatırımcıları için oldukça önemli bir ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ileri seviyeye taşınması gerektiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geçtiğimiz yıllar boyunca hız kaybetmeden sürmüş olması büyük önem arz etmektedir. Bu ivmeyi önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Atılacak ilave adımlar yatırımcılarımızın Mısır'a yönelmesini teşvik edecek ve ticaretimizi daha ileri seviyeye taşıyacaktır."

Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacminde yüzde 85 artış

Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmine de değinen Büyükelçi Şen, Ocak-Mart 2021 döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,3 milyar dolar iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 85 artışla 2,5 milyar doları bulduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'ye yapmış olduğu ihracatın 2021 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 5,68 iken Ocak-Mart 2022'de yüzde 10,85'e yükseldiğini ifade eden Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Mısır'a yaptığı ihracatın ise 2021 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 4,14 iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 5,17'ye çıktığını aktardı.

Büyükelçi Şen ayrıca, Mısır'da yatırım yapacak firmalara genel ve özel teşvikler sağlandığını, Mısır hükümetinin de Türk iş adamlarına gereken desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Ticari ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz"

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Türk-Mısır İş adamları Derneği (TÜMİAD) Üyesi Şerif el-Berberi de Türkiye-Mısır ticari ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün gerçekleşen toplantıdan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Berberi, "Bu tür toplantılara uzun zamandır şahit olmadık. Bu, ticaret alanında ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik önemli bir gelişmedir. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hayatın akışı biraz durgunlaşmış durumdaydı. Ancak biz şimdi ticari ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz." dedi.

Berberi, toplantıya her iki taraftan da yoğun katılım olduğunu, yaklaşık iki ay sonra yine karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.???????