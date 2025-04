Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Şehri" Güdül'de kuruluyor

ANKARA - Türkiye, teknoloji ve sürdürülebilir yaşam alanlarında yeni bir döneme giriyor. SIWI WORLD Yatırım Platformu, yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda Türkiye'den dünyaya yayılan yeni nesil şehir yaşam modeli olma niteliği taşıyor. SIWI WORLD, yapay zeka destekli ulaşım, çevre dostu enerji sistemleri, ileri tarım teknolojileri ve özgün sağlık uygulamalarıyla geleceğin şehir yaşamını bugünden inşa edecek.

Global Geniuses A.Ş. ve Global Nexus A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda RSW TR Investment A.Ş.'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Adem Karaveli tarafından geliştirilen; GG ECOSYSTEM, GG SYSTEM CORE, GG REONOMIA, GG CAPITAL isimli sistemler, tamamı tescillenmiş veya tescil başvurusu yapılmış yapılar olarak, gerçek varlığa dayalı, üretim temelli dijital ekonomi vizyonunu temsil ediyor. Ankara Güdül'de gerçekleştirilen basın toplantısında, SIWI WORLD projesi kapsamında ata tohumu dikimi yapıldı ve projenin ilk fazı kamuoyuna sunuldu.

Projenin tanıtım toplantısına; Global Geniuses A.Ş. ve Global Nexus A.Ş. YK Başkanı, RSW TR Investment A.Ş. CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Karaveli, RSW TR Investment A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anuş Sargsyan ve çok sayıda kişi katıldı.

SIWI WORLD Yatırım Platformu: Yeni nesil ticaretin kapılarını açıyor

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen bu sistem; ulaşım, sağlık, enerji ve tarım alanlarını bütüncül bir yapıda birleştirerek, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Skyway raylı ulaşım sisteminin Türkiye'de ilk kez kurulması ve Güdül'deki bin 400 yatak kapasiteli termal sağlık tesisi ile entegre edilmesi, projenin öne çıkan yeniliklerinden biri. 6 duraktan oluşan Türkiye'nin ilk Skyway ulaşım hattı, bölgeye modern, çevre dostu ve yüksek kapasiteli bir ulaşım alternatifi sunuyor. Bu hattın önemli duraklarından biri olan Güdül'de, bin 400 yatak kapasiteli termal sağlık tesisi ve 220 yataklı yapay zeka entegreli enfeksiyon hastanesi gibi dünya çapında örnek gösterilebilecek projeler yer alıyor.

Anadolu'nun mirasıyla yeşeren gelecek

SIWI WORLD'ün ikinci büyük hamlesi, Türkiye'nin köklerinden aldığı ilhamla "geleceği toprakta yeşertmek" vizyonuyla hayata geçecek. Güdül'den Karabük-Eflani'ye uzanan bu öncü model, ata tohumuna dayalı tarımsal kalkınma hamlesiyle tarımın yeniden değer kazandığı bir dönemi başlayacak. Proje kapsamında, ilk etapta 108 bin metrekarelik pilot alanda ata tohumlu üretim gerçekleştirilecek; bu alan zamanla 10 milyon metrekarelik ekilebilir tarım arazisi, 2 bin metrekarelik konut ve sosyal yaşam alanı ile 17 milyon metrekarelik mera alanı olmak üzere toplamda 29 milyon metrekareye kadar genişletilecek. Ayrıca 300 bin adet meyve ağacı, arıcılık, hayvancılık, su yönetimi ve entegre tarım tesisleriyle güçlü bir tarımsal ekosistem inşa edilecek.

RSW TR Investment A.Ş. CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Karaveli, geliştirdiği dijital sistemin yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir sosyal dönüşüm vizyonu olduğunu ifade etti.

Karaveli, "Sistem üretici, tüketici ve yatırımcıyı aynı platformda birleştiren, an an takip eden, tohumun toprağa düştüğü andan itibaren tüm sağlıklı büyüme aşamalarını kaydeden, yapay zeka sistemleri ile bütün tohumumuzu takip eden, her tohumun bir barkod numarası olan tohumdan bahsediyorum. Son sofrada kim tükettiğine kadar an an izleyebileceğimiz bir sistem kurduk" diye konuştu.

Karaveli, projenin ön önemli ayaklarından bir tanesi olan yara ve enfeksiyon hastanesine dikkati çekerek, "Dünyada 567 milyon yara hastası var. Bu hastalar yıllık yüzde 35 gibi bir oranda artarak devam ediyor. 567 milyon hastanın bir milyonu yapacak hiçbir şey kalmadığı için ampütasyon kararı veriliyor. Burada uygulayacağımız ozon tedavi yöntemi ile yılda bir milyon yara hastasının yüzde 85'ini hiç ampütasyon gerçekleştirmeden tamamen iyileştirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Planladığımız yatırım bedeli 69 milyon dolar"

Karaveli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Planladığımız yatırım bedeli 69 milyon dolar. Hayvancılıkta 29 bin dönüm arazi tahsis edilecek bize. 29 bin dönüm arazinin 10 bininde ata tohumunu arttırma işlemlerine, geriye kalan 17 bin dönümde ise 2 bini sosyal alanlar, köyden kente göç etmesine neden olan tüm ne varsa ortada bütün her şey bertaraf edilip bir üretim köyü kuruyoruz. Üreten kazanacak ve üreten var olacak. Dolayısıyla bin kişi istihdam edilecek projenin başlangıcında."

Karaveli, gerekli altyapı tamamlandıktan sonar bölge ekonomisine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Karaveli, söz konusu projenin bölgesel kalkınma, istihdam artışı ve üretim odaklı büyüme vizyonunun somut bir yansıması olacağını dile getirdi.

RSW TR Investment A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anuş Sargsyan ise SIWI WORLD'ün sadece bir teknolojik yatırım olmadığını söyledi. İnsanı merkeze alan bütüncül ve sürdürülebilir bir yaşamı vizyon edindiklerini aktaran Sargsyan, projede toplumsal fayda, çevresel sorumluluk ve ekonomik dengenin itina ile ele alındığına dikkati çekti.

Kuveytli Yatırımcıdan Türk mutfağına yatırım: "Lezzet Kapında" ile geleneksel tatlar dünya sofralarında

RSW TR Investment A.Ş.'nin SIWI WORLD projesi kapsamında geliştirdiği "Lezzet Kapında" markası, Kuveytli yatırımcı Ahmadsmsm Alseddiqi'nin vizyonuyla Türkiye'den Kuveyt'e uzanan geleneksel lezzetleri dünya sofralarıyla buluşturmayı hedefliyor.

"Organik - Doğal - Lezzetli" konseptiyle yola çıkan bu özel gıda girişimi, tescilli marka altyapısı ve bölgesel yayılım stratejisiyle dikkat çekiyor. Ahmadsmsm Alseddiqi'nin desteklediği proje, hem Türk mutfağının zenginliğini tanıtmayı hem de Körfez pazarında sağlıklı ve kaliteli ürünlere olan ilgiyi karşılamayı amaçlıyor.