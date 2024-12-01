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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'ın doğusundaki Sevakin'i ziyaret etti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'ın doğusundaki Sevakin'i ziyaret etti
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PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrini ziyaret etti.

PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrini ziyaret etti.

Yıldız ve beraberindeki elçilik heyetine, Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Selahattin Adem Tor, Kızıldeniz Eyaleti Çevre ve Turizm Bakanı Samiye Oşek ve yerel yetkililer eşlik etti.

Türk heyeti, ilk olarak Sevakin tarihi ve kültürüne dair eserlerin tanıtıldığı Ebu Hadab Kültür Merkezi'ni gezdi.

Büyükelçi Yıldız ve Türk misafirler, Sevakin Adası'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen gümrük binasında onurlarına verilen yemeğe katıldı.

Sevakin'deki mezbahada incelemelerde bulunan Yıldız, şehirdeki Osman Digna Limanı'na da gitti, liman hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Sevakin'e Büyükelçiliğimizden geniş katılımlı bir heyetle birlikte gittik. Sevakin'de yerel halk ve yetkiler tarafından büyük coşku ve sevgi ile karşılandık." dedi.

Sevakin'in 500 yılı aşan Türk ve Sudan halklarının tarihi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Yıldız, buranın halklar arasındaki ilişkilerin ilk tohumlarının atıldığı yer olduğuna işaret ederek "Bu tohumlar o kadar güçlü ve zaman içinde o kadar serpilmiş ki, bugün gördüğümüz bu canlılık bu güçlü ilişkinin ve bağların bir sembolü." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Sevakin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretin önemli bir ayağı olduğunu hatırlatarak bu ziyaret sırasında ve ondan sonra takip eden dönemde de TI·KA'nın burada projeleri olduğunu söyledi.

Sevakin'in, Sudan'ın dışarıya açılan önemli bir kapısı olduğunu ifade eden Büyükelçi Yıldız, tarih boyunca Afrika'dan hacca giden yolun Afrika'daki son durağı olan Sevakin'in aynı zamanda da Afrika'ya, Güney Asya'dan ve Arap yarımadasından gelmek isteyenler için giriş kapısı olduğunu anımsattı.

Yıldız, "Sevakin'e yaptığımız bu ziyarette hem geçmişteki güçlü bağları yad ettik hem gelecek için neler yapabileceğimizi tasarladık hem de başta ekonomik faaliyetler açısından olmak üzere ve ekonomik kalkınması için neler yapabileceğimizi de değerlendirme fırsatı bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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