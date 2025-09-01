Türkiye'nin GSYH'sı 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde %4,8 Arttı

Türkiye'nin GSYH'sı 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde %4,8 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını açıkladı. İlgili raporda inşaat, bilgi ve iletişim sektörleri gibi birçok alanda artış gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 arttığını bildirdi.

TÜİK, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 yükseldi.

GSYH 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon lira oldu

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 yükseldi.

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 38,4 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5 iken yüzde 40,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.