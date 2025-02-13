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Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve çeşitli eserleri seçti. Oba, özellikle 'Özgür Suriye', 'Günlük Yaşam' ve 'Spor' kategorilerine dikkat çekti.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gambiya Büyükelçisi Oba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" başlıklı fotoğrafını seçen Oba, "Fotoğraf beni çok etkiledi. Savaşın ne kadar vahim bir şey olduğunu bir daha gözler önüne seriyor." dedi.

Büyükelçi Oba, "Günlük Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafını tercih ederek, "Pamuk şekerini çok severim. İstanbul manzarası da güzel." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu'nun mutluluğunu yansıtan Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" fotoğrafına oy veren Oba, sürekli başarının çok kolay olmadığını vurgulayarak, "(Razgatlıoğlu'nu) Tebrik ediyorum ve desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Fazlasıyla hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Oba, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karesinden yana kullanırken "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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