Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otokar, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçlarının Romanya'ya ilk sevkiyatını yaptı.

Otokar, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçlarının Romanya'ya ilk sevkiyatını yaptı.

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlar, Romanya'ya ulaştı. Araç temin sözleşmesi kapsamında Türkiye'de üretilecek ilk 278 COBRA II'nin üretimi Sakarya'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Bu araçlar için yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya'da entegre edilecek.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi kapsamında, ilerleyen aşamada COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Otokar, kısa süre önce Romanya'ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Automecanica S.A. ile Romanya'da yerel üretim yapmak ve ülkede savunma sanayisi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Romanya Savunma Bakanlığına ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Proje kapsamında Romanya'nın da ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda COBRA II'nin farklı görevlere uygun varyantları üretilecek.

Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor.

Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa'daki 9. ülke olacak.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 8 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.