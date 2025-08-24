Türkiye'nin En Büyük Askeri Gemisi TCG Anadolu Geçit Törenine Katıldı

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamındaki geçit töreni için TCG Anadolu liderliğindeki askeri gemiler İstanbul Boğazı'na ulaştı. Etkinlikte çeşitli deniz unsurları yer alırken, 250 öğrenci de TCG Anadolu gemisinde bulundu.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
