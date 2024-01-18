Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acarsoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" başlıklı fotoğrafına oy veren Acarsoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen "Son sığınak" karesini seçti.

Acarsoy, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" ve "Spor" kategorisinde ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Farklı kategorilerde ve zor şartlarda çekilen çok sayıda başarılı fotoğraf arasından seçim yaptığını belirten Acarsoy, AA'yı ve muhabirlerini tebrik etti.