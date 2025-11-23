Türkiye'nin COP31 Zirvesi ile İklim Liderliği Hedefi

(ANKARA) - Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "COP31 Antalya, hem içerik hem kalıcılık açısından COP26'nın da ötesine geçerek tarihe geçmelidir. İklim krizi sadece çevresel değil; sosyal, ekonomik ve vicdani bir sınavdır. Türkiye, bu sınavdan COP31 ile birlikte güçlü bir liderlik örneğiyle çıkmaya hazırlanmaktadır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de" açıklamasını yapmasının ardından TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyanın 197 ülkesinin temsil edildiği COP süreçleri, Paris Anlaşması'nın '1.5°C hedefini hayatta tutma' çağrısını somut politikalara dönüştürmek için kritik bir platformdur. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması—COP31 Liderler Zirvesi'nin İstanbul'da, ana konferansın ise Antalya'da gerçekleştirilecek olması—ülkemizin bu küresel dönüşüme yön verebilecek güçlü bir liderlik rolü üstlendiğini göstermektedir.

Diplomatik Ağırlığın Artması COP31 Başkanlığı, Türkiye'nin çok taraflı iklim diplomasisinde merkez ülke haline gelmesini sağlayacaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güvenilir arabulucu ve politika kolaylaştırıcısı olarak konumlanan Türkiye, sürdürülebilirlik müzakerelerinde yönlendirici rol üstlenecektir.

"Çevre politikaları tüm sektörlerde ana akım hale gelecektir"

Çevresel Reformların Hızlanması 2053 Net Sıfır Hedefi, İklim Kanunu ve Yeşil Mutabakat uygulamaları, COP31 sayesinde yeni ivme kazanacaktır. Karbon fiyatlama, emisyon ticareti, doğa temelli çözümler gibi reform alanları hızla yaygınlaşacak; çevre politikaları tüm sektörlerde ana akım hale gelecektir.

Yeşil Finansmana Erişim COP31, Türkiye'ye iklim fonları, teknoloji transferleri ve sürdürülebilir yatırımlar açısından eşsiz fırsatlar sunacaktır. Bu konferans aracılığıyla uluslararası finans çevreleriyle kurulan köprüler, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde itici güç olacaktır.

Sürdürülebilir Turizm ve Şehircilik Vizyonu Antalya başta olmak üzere ev sahibi şehirlerde altyapı, ulaşım, atık yönetimi ve enerji verimliliği alanında yapılacak yatırımlar; Türkiye'nin sürdürülebilir şehircilik kapasitesini artıracaktır. COP31'in kalıcı mirası, bu dönüşüm olacaktır.

Toplumsal Bilinç ve Katılım İklim değişikliğiyle mücadele, yalnızca karar vericilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin seferberliğiyle mümkündür. COP31 vesilesiyle başlatılacak eğitim, sanat, medya ve gençlik kampanyaları bu bilinç sıçramasını sağlayacaktır.

"COP31, bu kazanımların dünya kamuoyuna anlatılacağı güçlü bir platform olmalıdır"

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği olarak şuna inanıyoruz: Döngüsel ekonomi ve atıktan enerji üretimi, iklim hedeflerine ulaşmak için en uygulanabilir ve etkili araçlardan biridir. Bugün Türkiye'nin her yerinde katı atık bertaraf tesisleri bulunmaktadır, 6 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı salımını engellemiş, yüzlerce biyokütle ve biyogaz santraline yatırım yapmıştır. Bu başarılar, yalnızca ulusal çevre politikası için değil, bölgesel model oluşturma açısından da kıymetlidir. COP31, bu kazanımların dünya kamuoyuna anlatılacağı güçlü bir platform olmalıdır.

Türkiye'nin COP31 sürecindeki başarısı, sadece zirve günlerinde değil, öncesinde kurulacak çok paydaşlı iş birliği mekanizmalarıyla belirlenir. Özellikle şu kurumların süreci eşgüdümle yürütmesi kritik önemdedir: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bu kurumların eş ev sahipliğinde enerji, çevre teknolojileri, atıktan enerji, karbon ticareti ve iklim adaptasyonu gibi başlıklarda özel oturumlar düzenlenmelidir. Türkiye, son yıllarda çevre ve yenilenebilir enerji alanında uygulamaya geçmiş pek çok başarı hikayesi üretmiştir. Geri dönüşümden enerji üretimine, güneş paneli ve türbin komponenti üretiminden tarımda iklim teknolojilerine kadar çok sayıda yerli proje hayata geçmiştir. COP31'de Türk firmalarına bu projeleri dünyaya anlatma fırsatı tanınmalıdır. Paneller, yan etkinlikler ve B2B platformları ile bu başarıların görünür kılınması, Türkiye'nin çözüm üreten ülke kimliğini güçlendirecektir."