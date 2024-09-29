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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Musul'da İlişkileri Güçlendirdi

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Büyükelçi Anıl Bora İnan, Musul Valisi ile Türkiye-Irak ilişkilerini ve Musul'un kalkınmasını görüştü. İbn-i Sina Hastanesi ve Musul Havalimanı projeleri ziyaret edildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul kentini ziyaret etti.

Büyükelçi İnan, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile Türkiye-Irak ilişkilerini ve kentin kalkınmasını görüştü.

İnan, Musul'un kalkınması kapsamında Türk şirketlerin katkı verdiği projelerden İbn-i Sina Hastanesi ve Musul Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi.

Büyükelçi İnan, terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği ve son 5 yılda restorasyonuna başlanan tarihi Nuri Camisi ve kiliseler bölgesinin yanında kent merkezindeki eski Musul bölgesindeki kültür merkezlerini de ziyaret etti.

Temasları sırasında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Temsilciliğini ziyaret eden İnan, Musul'daki Türkmenlerin durumunu değerlendirdi.

Büyükelçi İnan ve Musul Valisi Dehil, Musul Valiliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi İnan, Musul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve haziran ayında Bağdat'ta göreve başlamasından bu yana bunun Musul'a ilk ziyareti olduğunu söyledi.

Musul'un kalkınmasına nasıl katkıda bulunacaklarını ele alacaklarını belirten İnan, ziyarette kendilerine Tarım Bakanlığı, TİKA ve Maarif Vakfından temsilcilerin eşlik ettiğini bildirdi.

İnan, Musul Valisi Dehil'i Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Musul ve Musul halkının yanında olduğunu vurgulayan İnan, gelecekte de Musul'un kalkınması, istikrarı ve gelişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Musul Valisi Dehil de Büyükelçi İnan ve beraberindeki heyetin Musul'a yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Irak ile Türkiye arasında önemli kültürel, sosyal ve ortak değerlerin olduğunu belirten Dehil, Türkiye'nin her zaman Irak'ın güvenliği ve istikrarına önem verdiğini bildirdi.

Türkiye'nin özellikle Musul'a verdiği önemi takdirle karşıladıklarını aktaran Dehil, Türkiye'nin kentin ağaçlandırılmasında büyük rol oynadığını ve acil durumlarda ülkeye giriş vizesi sağladığını dile getirdi.

Ülkenin daha önce yaşadığı zor şartlarda Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğunu hatırlatan Dehil, özellikle geçen yıl Musul'a bağlı Hamdaniye kasabasında bir düğün salonunda çıkan yangında yaralananların tedavisini üstlendiğini unutmadıklarını dile getirdi.

Dehil, Türk şirketlerin büyük projeleriyle Musul'un kalkınmasına önemli katkı verdiğini, İbn-i Sina Hastanesi ve Musul Havalimanı gibi önemli projelere imza attığını söyledi.

Kalkınma yolu projesinin büyük bir bölümünün Musul'da olduğunu kaydeden Dehil, bunun Türkiye'nin Irak'ta gerçekleştirdiği en büyük projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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