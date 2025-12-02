Haberler

Türkiye'nin Almanya'daki Sesine Kulak Verildi

Güncelleme:
Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği halk buluşmasında AK Parti yetkilileri, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik ve siyasi alandaki başarılarına dikkat çekti. Daha aktif olmaları gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya'nın Köln kentinde " Türkiye'den dünyaya gönül yolculuğu" temalı bir halk buluşması düzenledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik alandaki başarılarının yanı sıra siyasi ve sivil toplum alanlardaki başarılarına dikkati çekerek, bu konularda daha aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da tanınan çifte vatandaşlığın bir hak olduğu ancak bunun aynı zamanda sorumluluk getirdiğine işaret eden Ala, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik alandaki başarılarının yanı sıra siyasi ve sivil toplum alanlarında da daha aktif olmaları gerektiği belirtti.

Siyasi katılımın önemine vurgu yapan Ala, "Bulunduğumuz toplumlara katkıda bulunmak, onlarla birlikte o ülkelerin gelişmesini de sağlamak, aynı zamanda Türkiye'ye de katkıda bulunmak demektir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının 5,5 milyonunun Avrupa'da, bunların çoğunun da Almanya'da yaşadığını belirterek, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin uzun yıllar kendi sorunlarıyla uğraşmaktan yurt dışındaki vatandaşlarıyla ilgilenemediğini ifade eden Sırakaya, son 23 yıl içinde bu anlayışın değişerek, "milleti için var olan bir devlet anlayışına" dönüştüğünü anlattı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
