Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin öncesinde İstanbul'da yapılacak toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği ve güvenlik konuları ele alınacak.

Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Yedinci Toplantısı'nın öncesinde Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, toplantıda ve yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade edecek.

Fidan, bu amaçla kurulan Ortak İstişare Mekanizması'nın ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendiren ve işbirliğini ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir adımı teşkil ettiğini vurgulayacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılması ihtiyacına işaret etmesi beklenen Fidan, savunma sanayi alanındaki yakın işbirliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit edecek.

Fidan, Macaristan'ın güvenlik işbirliğinde önemli bir ortak olduğunu vurgulayacak ve iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin müşterek menfaatler temelinde devam edeceğinin altını çizecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunacak Fidan, Macaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik sergilediği yapıcı tutum ve desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtecek.

Bakan Fidan, toplantı marjında Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile de bir araya gelecek.

Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması, dışişleri ve savunma bakanları, istihbarat teşkilatları başkanları ve savunma sanayiden sorumlu yetkililerinin katılımıyla, askeri, güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefiyle oluşturuldu.

Ortak İstişare Mekanizması'nın yılda en az bir kez Türkiye ve Macaristan'da dönüşümlü olarak toplanması planlanıyor.

