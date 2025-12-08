Türkiye–Macaristan Ortak İstişare Mekanizması İlk Toplantısını İstanbul'da Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye– Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısı başladı. İki ülkenin dışişleri, savunma ve güvenlik bürokrasisinin en üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda, siyasi, ekonomik ve savunma alanlarındaki işbirliği başlıkları ele alınıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" başladı.

Toplantıya Türkiye tarafından Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Macaristan tarafından ise, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Milli Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Başbakan Orban'ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biró ve Milli Ekonomi Bakanlığı'nda Savunma Sanayinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richárd Szabados yer aldı.