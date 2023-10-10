Türkiye, KKTC'ye gelen üniversite öğrencileri için Gazimağusa'da yurt binası kiraladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gazimağusa kentinde yurt binası kiraladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kamtek Şirketi arasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan ve 802 öğrenciye barınma imkanı sağlaması planlanan yurdun faaliyete geçmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi Kıbrıs Koordinatörü Ömer Cihan ve Kamtek Şirketi Direktörü Ali Kamacıoğlu katıldı.

Gazimağusa kentinde kasım ayının ortalarına doğru öğrenci kabulüne başlaması planlanan yurdun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vereceği bildirildi.

Protokolün imzalanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunun Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'ye Türkiye'den gelen öğrencilerin sayısında son yıllarda yaşanan düşüşün ana sebebinin yurt ihtiyacının karşılanmasındaki eksiklikler olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye'den gelen yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) gerekse Hükümetten tahsis edecekleri arsalara Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla binalar yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun hızlıca çözülebilmesi için KKTC'deki mevcut yurtlardan da kiralama yoluna gidilmesi yönünde talimatı olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, "KKTC'deki yurt ihtiyacını gidermek için kararlı adımlarla yola çıktık." diye konuştu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı (KTSO) görevini de yürüten Kamtek Şirketi Direktörü Ali Kamacıoğlu da ülke eğitimi için bir damla dahi katkı sağlamışsa bundan büyük bir onur ve mutluluk duyacağını ifade etti.