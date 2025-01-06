Türkiye Kamu-Sen, Memur ve Emekli Maaşlarına Ek Zam Talep Etti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz." dedi.

Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla umutlarını kaybettiklerini ifade eden Kahveci, Merkez Bankası tarafından 2025 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 olarak tahmin edildiğini belirtti.

Değerleme oranının yüzde 43,93 olarak yeniden belirlendiğini aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ile diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Yani kamu, kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara yıllık kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler.

Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz."

Açıklamanın ardından Türkiye Kamu-Sen üyelerince, Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz" yazılı pankart asıldı.