Haberler

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Adana'da Başlıyor

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Adana'da Başlıyor
Güncelleme:
Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Adana'da 18 Aralık'ta başlayacak. Eğitimler, kadın girişimcilerin profesyonel gelişimini desteklemek amacıyla çevrim içi ve yüz yüze olarak verilecek ve katılımcılara birçok iş saklamı konusunda bilgi sunulacak.

GARANTİ BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Tunceli ve Ordu'nun ardından şimdi de Adana'da gerçekleşecek.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor. Adana'daki kadın girişimcilerin katılımı ile 18 Aralık tarihinde başlayacak olan akademi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformu iş birliğiyle gerçekleşecek.

18 Aralık-19 Ocak 2026 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 14 Aralık'a kadar garantibbvakadingirisimci.com adresinden yapılabilecek. Eğitimler Adana Organize Sanayi Bölgesi Salonu'nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.

