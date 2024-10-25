Türkiye İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar Destek

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'na katıldı. Fuarın açılışında konuşma yapan Yılmaz, İş Bankası'nın Türk turizmine verdiği destekten söz etti. Otellerin yeşil dönüşüme ciddi önem verdiğini ve bu yöndeki projeler üzerine çalıştığını belirten Yılmaz, enerji ve kıt su kaynakları üzerine ciddi çalışmaların sürdüğünü söyledi. Turizm sektörünün yeşil dönüşümü sağlarken ihtiyaç duyduğu finansal kaynak için İş Bankası'nın rol üstlendiğini de ifade eden Sezgin Yılmaz, "Bizim çevreci kredilerimiz var. Bu kredilerin kaynak paketlerini özellikle yurt dışı kaynaklardan alıyoruz ki çok daha uygun faiz ve esnek vade koşullarıyla turizmcilerle buluşturalım istiyoruz" dedi.

Rakip bankaların da bu şekilde çalıştığını, ancak İş Bankası'nın farkının bu işi odaklanarak ve ayrıca kaynaklar ayırarak uygun koşullarda sunmak olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir bankanın ötesinde iş yapıyoruz. Kültür ve doğa turizmine katkı sunacak hizmetlerimiz var. Sporla alakalı İstanbul Maratonu'ndan Paris Olimpiyatları'na kadar desteklerimiz var. Tüm bu ekosisteme dokunacak odaklı çalışma anlayışımız farkımız oluyor."

Yılmaz, turizm sektörünün 54 sektörü doğrudan, 100'ün üzerinde sektörü dolaylı etkileyen bir sektör olduğunu söyledi. 100 yıldır sektörde olduklarını ve finansal kaynaklarının da net olduğunu belirten Yılmaz, "Turizm sektöründe 2026 yılı sonuna kadar 1 milyar dolarlık ciddi bir kaynak ayırdık. İhtiyaç olması halinde bunu da artırabileceğimizi söyledik. Altında ciddi bir fizibilite var. Turizm sektörünün neye ihtiyacı olduğunu sektör temsilcilerimizle görüştük. Hatta 2026 yılına kadar yatırım teşvik belgesine bağlanmış bu teşviklerin onaylanmış miktarı da 2,6 milyar dolardır" dedi.

Yılmaz, İş Bankası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da sektörlerin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.