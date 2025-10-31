Türkiye İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi Güncelleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Paris Anlaşması" hedeflerine ulaşmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine uyum ve mücadele kapsamında atılacak adımları ortaya koymak amacıyla İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı güncellenecek.

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, iklim risklerine karşı, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde ulusal koşullar gözetilerek sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum eylemlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda, tüm paydaşlarla işbirliği içinde yol haritaları hazırlanacak, mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve kurumlar arası eş güdüm sağlanacak.

Ayrıca İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı güncellenecek, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü destekleyen emisyon azaltım teknolojisi girişimlerinin envanteri de oluşturulacak.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında sektörel yol haritaları güncellenerek, izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek ve mevzuat çalışmaları yürütülecek.

Cam ve seramik sektörleri için düşük karbonlu yol haritaları hazırlanacak.

Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası standartlarla uyumlu çevresel olarak sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin taşıması gereken nitelikleri belirleyen bir ulusal sınıflandırma sistemi oluşturulacak. Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği yayımlanacak.

Sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Karbon yutak alanları genişletilecek

Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirler de alınacak.

Çevre etiketi sistemi yaygınlaştırılacak, çevre dostu ürün ve hizmetlerin rekabet gücü artırılacak.

Karasal ve denizel korunan alanlar artırılacak, karbon yutak alanları genişletilecek. Karasal korunan alanların ülke yüzölçümüne oranını artırmak amacıyla doğal sit alanı tescil işlemleri hızlandırılacak.

Nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan yaban hayvanlarının üretimi, yaban hayvanı üretme istasyonlarında sürdürülecek.