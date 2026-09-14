Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu:

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Son 30-40 yılda ne badireler yaşanmış olursa olsun bir sonraki 30-40 yıl öyle olmasın. Bir sonraki 30-40 yılda kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirelim ve çocuklarımıza bu anlamda daha müreffeh, daha aydınlık yarınları vadeden bir Türkiye sunabilelim." dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, Terörsüz Türkiye'nin önemine işaret ederek, en çok da çocukları ilgilendirdiğini söyledi.

Bu sürecin çocukların ve gençlerin geleceğini çok etkileyeceğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Son 30-40 yılda ne badireler yaşanmış olursa olsun bir sonraki 30-40 yıl öyle olmasın. Bir sonraki 30-40 yılda kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirelim ve çocuklarımıza bu anlamda daha müreffeh, daha aydınlık yarınları vadeden bir Türkiye sunabilelim. 40 yıllık süreçte buna yaklaştığımız zamanlar oldu, kaçırılan fırsatlar oldu maalesef ama bu sefer toplumda bu sürece olan inancın daha yüksek olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Diyarbakır'a 8 ayda gelen yerli ve yabancı turist sayısının 1,3 milyona ulaştığını, bu süreç devam ettiğinde kente milyonlarca turistin gelebileceğini söyledi.

Sürecin ekonomiye de büyük katkı sunacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde son 3 yılda olumlu atmosferde yeni yatırımlar, yeni istihdamlar, fabrikalar ortaya çıkmış. Bugün onlardan 3'ünü ziyaret ettik. Orada çalışanlarla bir araya geldik ve ümit var insanlarda. Bunun devamıyla ilgili ümit var çünkü gerçekten Diyarbakır'ın insanının ticari zekasını, girişkenliğini, cevvalliğini düşündüğünüz zaman çok hızlı bir şekilde burada fevkalade bir aktivitenin oluşacağını, ekonomik hareketlenmenin olacağını düşünmek hiç de hayal değil. Çocuklarımızın geleceği için Terörsüz Türkiye mesajı vermeye çalıştık bugün."

"Bizi kardeş yapan mayamızı yeniden bu topraklarda egemen kılalım"

Bilal Erdoğan, herkesin bu süreç için elinden geleni yapması gerektiğini dile getirerek, "Toplumun her kesiminin 'Nasıl katkı sağlayabilirim?' diye düşünmesi lazım." dedi.

Bu sürece engel olmaya çalışanlara imkan verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hazreti Süleyman'dan, Halit bin Velid'den beri bu topraklarda bizi kardeş yapan mayamızı yeniden bu topraklarda egemen kılalım. Normali başarmamız lazım. O normal de bizim kardeşliğimiz, bizim birbirimizi farklı görmeyişimiz. İnşallah onu hep birlikte başaracağız, bunun olması için çalışacağız."

Hem sözle hem de gönülden dua edilebildiğini belirten Erdoğan, Allah'ın bu topraklarda barışı egemen kılması için dua ettiklerini söyledi.

"Bu barışı sağladığımızda bu güçlü Türkiye, Allah'ın izniyle bütün bu coğrafyada çatışmaları, zulümleri sonlandırmaya daha muktedir olur." diyen Bilal Erdoğan, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Moderatörlüğünü Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu'nun yaptığı programda Vali Murat Zorluoğlu da gençlerin arasında yer aldı.

Programa Diyarbakır ve çevre illerden gençler katıldı.

Kaynak: AA