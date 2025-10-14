Türkiye-Fransa İş Forumu Paris'te Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, "(Forumda) Türkiye'nin orta ve uzun vadede sunmuş olduğu fırsatları ve resmi göstermek istedik. Çok büyük de bir ilgi vardı. Katılımdan çok memnunuz." dedi.

Paris'te Fransa'nın tanıtım, ihracat ve yatırım ajansı olan Business France merkezinde, "Türkiye- Fransa İş Forumu" düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda organize edilen foruma, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Business France Genel Müdür Vekili Benoit Trivulce ve iş dünyasından isimler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, forumda yaptığı konuşmada, son 22 yılda ortalama büyüme oranının yaklaşık yüzde 5,3 olmasının, Türkiye ekonomisini dayanıklı yapan unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

"Türkiye, G20 ve OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) arasında en hızlı büyümeye sahip olan ekonomilerden biri." diyen Polat, Türkiye'nin 2026'ya kadar dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri haline gelmesini istediklerini söyledi.

Polat, Türkiye'nin iç pazarındaki tüketim ve talebin büyüme payına katkısı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ihracat içinde bölgesel bir üs olduğuna işaret eden Polat, ülkedeki enflasyonun yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2027'de tek haneye düşmesini umduklarını ifade etti.

Son dönemde 3 farklı kredi kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini aktaran Polat, Türkiye'nin genç, dinamik ve eğitimli bir nüfusa ve jeostratejik bir konuma sahip olduğunu, son 22 yılda ülkede 300 milyar dolar değerinde altyapı yatırımları yapıldığını vurguladı.

"Türkiye'de 1800'e yakın Fransa sermayeli yatırımcı var"

Polat, forumda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu belirtti.

Yatırım konusunda Türkiye'nin sunduğu fırsatları anlatmak için uzun süredir çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Polat, forumda, Türkiye'nin son 22 yıldır sürdürülebilir büyümesini, sunduğu değer önerisini, genç, dinamik ve eğitimli nüfusunu, jeostratejik konumunu, alt ve üstyapı yatırımlarını ve iş ortamını geliştirmeye yönelik yapısal reform ajandasını anlattıklarını ifade etti.

Polat, "(Forumda) Türkiye'nin orta ve uzun vadede sunmuş olduğu fırsatları ve resmi göstermek istedik. Çok büyük de bir ilgi vardı. Katılımdan çok memnunuz." diyerek Türkiye'de 1800'e yakın Fransa sermayeli yatırımcı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Fransız firmaların, Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyar dolar yatırım yaptığını belirten Polat, "Bunun 2 dost ülkenin arasındaki ilişkiler bağlamında hala potansiyelinin altında olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hem ülkemizin son dönemde katetmiş olduğu başarıları anlatmak hem de Türkiye'nin sunduğu değer önerisinin altını çizmek için Paris'te Fransız yatırımcılarla buluştuk." diye konuştu.

Polat, forumda, Türkiye'de son dönem gelişen teknoloji girişim ekosistemine de değindiklerini aktararak Türkiye'deki bu ekosistemin son 4 yılda 5 milyar doların üzerinde yatırım aldığını vurguladı.

"Uluslararası ticaret, barışın bir devamı"

Business France Genel Müdür Vekili Trivulce, "Uluslararası ticaret, barışın bir devamı." diyerek Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin Fransız Kralı 1. François ve Kanuni Sultan Süleyman arasında 16. yüzyılda varılan anlaşmaya dayandığını anlattı.

Trivulce, son 10 yılda Türkiye ve Fransa arasındaki ticaret hacminin 14 milyar avrodan yaklaşık 24 milyar avroya yükseldiğinin altını çizerek Türkiye'nin Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki en önemli 3. ticaret ortağı olduğunu belirtti.

"Türkiye ve Fransa, güçlerini birleştirerek kendi ekonomilerini güçlendirebilir"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Demirer, Türkiye ve Fransa arasındaki işbirliğini güçlendirmek için bu forumun düzenlenmesinden dolayı Business France'a teşekkür etti.

Demirer, "Bugün güçlendirmek istediğimiz bu işbirliği, ülkelerimiz arasındaki kadim ve zengin tarihe dayanıyor." diyerek Fransa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Batılı ülke olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine rağmen Türkiye'nin ekonomisinin olağanüstü dayanıklılık gösterdiğini ifade eden Demirer, "Türkiye ve Fransa, güçlerini birleştirerek hem kendi ekonomilerini güçlendirebilir hem de Avrupa tedarik zincirlerinin güvenliğine ve rekabet gücüne katkı sağlayabilir." dedi.