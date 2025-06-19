Türkiye, Fildişi Sahili'nde Uluslararası Fuarlarla İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye'den 46 firma, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Build Expo, Power&Electricity Expo ve HVAC R Expo fuarlarına katıldı.

Bir Türk organizasyon firması aracılığıyla eş zamanlı organize edilen ve bugün sona erecek fuarda, 20 ülkeden 200'ü aşkın firma yer aldı.

Bölgesel ticaretin güçlendirilmesi, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliği hedefleriyle düzenlenen fuarlar, sektör temsilcilerinin yanı sıra kamu otoriteleri ve uluslararası delegasyonlardan yoğun ilgi gördü.

Fildişi Sahili başta olmak üzere Burkina Faso, Mali, Senegal, Gabon, Gana, Benin, Togo ve Gine'den gelen heyetler, fuarlar sayesinde temaslar kurup iş ilişkilerini geliştirdi.

Açılış törenine, Fildişi Sahili İnşaat ve Şehircilik Bakanı Bruno Nabagne Kone, Fildişi Sahili Onaylı Yatırımcılar ve Müteahhitler Ulusal Odası Başkanı Sangare Siriki, Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faman Toure, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım ve Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadjata Toure katıldı.

Fildişi Sahili İnşaat ve Şehircilik Bakanı Kone, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iskan ve şehirleşme alanlarında Türkiye'nin model ülke konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Erdoğan Barım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Haziran'da başlayan fuarlara, bir Türk organizasyon firmasının aracılığıyla inşaat, enerji ve iklim alanlarında faaliyet gösteren 50'ye yakın Türk firmasının katıldığını belirtti. Erdoğan Barım, bu katılımın Türkiye'nin inşaat sektöründeki tecrübe ve kalitesini ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bu alandaki marka değerini bir kez daha duyurması açısından büyük etki yarattığını vurguladı.

Afrika'dan katılımcılarla tecrübe ve işbirlikleri sağlama konusunda Abidjan'ın bir merkez olduğunu söyleyen Erdoğan Barım, bu tür etkinliklerin artmasını önemsediklerinin altını çizdi.

Erdoğan Barım, "İhracatımızı ve ticaret hacmimizi artırmak için özel sektörün yerinde temasları çok değerli. İnşaat Bakanı Kone'nin ülkemizi en güvenilir ortak ve model olarak tanımlaması ve övgü dolu sözleri, Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini ve varlığını bir kez daha ortaya koydu." dedi.