Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, depremzedeler yararına "Hikaye Okulu" düzenledi Güncel Haberler Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere "Hikaye Okulu" programını hayata geçirdi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere "Hikaye Okulu" programını hayata geçirdi. Abdullah Harmancı, Yıldız Ramazanoğlu, Naime Erkovan, Özlem Metin ve Güray Süngü'nün program kapsamında vereceği dersler, Zoom uygulamasından çevrim içi olarak yapılacak. Derslerin oturum yöneticiliğini, TDED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal üstlenecek. Programda 12 Mart'ta "Hikayenin Saklı Bahçesi" başlığıyla Yıldız Ramazanoğlu, 19 Mart'ta "Fantastik Hikaye" dersiyle Naime Erkovan, 26 Mart'ta "Öyküde Mizaha Nasıl Ulaşılmalı?" konusuyla Özlem Metin, 2 Nisan'da "Bir Mücadele/Müdahale Biçimi Olarak Kurmaca" dersiyle Güray Süngü edebiyat meraklılarıyla bir araya gelecek. Kaynak: AA / Güncel Yıldız Ramazanoğlu Kahramanmaraş Edebiyat Türkiye Güncel Haberler

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