Türkiye'deki STK'lar Gazze'deki Soykırıma Karşı Basın Açıklaması Yaptı

Türkiye'nin 20 ilinde faaliyet gösteren 2 bine yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinin katılımıyla " Gazze'de Soykırıma Dur De" temalı basın açıklaması yapıldı.

STK'ler adına hazırlanan basın açıklaması, Araştırma Kültür Vakfı Ankara Şubesinde Adem Ceylan tarafından okundu.

Ceylan, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'de yüzyılın en büyük zulüm ve katliamını gerçekleştirdiğini ifade etti, Siyonistlere ve işbirlikçilerine karşı somut adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"Hükümeti ve kamuoyunu acil adım atmaya" çağıran Ceylan, şöyle konuştu:

"Gazze direnişinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından da önemi dikkate alınarak bedeli ne olursa olsun insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması için derhal harekete geçilmeli ve inisiyatif alarak uluslararası kurumlar da hareke geçirilmelidir. Acil ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze'yi tamamen terk etmesi için siyasi ve diplomatik bütün kanallar kullanılmalıdır."

Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına ve bundan sonra açılacak bütün davalara müdahil olması gerektiğini ifade eden Ceylan, "Siyonist İsrail'in tüm unsurlarıyla bir terör ve işgal rejimi olduğunun tüm platformlarda dillendirilmesi, İsrail'le yapılmış bütün anlaşmaların feshedilmesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusunda askerlik yapan Türkiye vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkartılmalarını isteyen Ceylan, İsrail'i destekleyen marka ve kuruluşlara yönelik boykotun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.