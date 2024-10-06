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Türkiye'de Tarımda Su Israfı Sorunu

Türkiye'de Tarımda Su Israfı Sorunu
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OMÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, Türkiye'deki su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımda israf edildiğini belirterek, daha doğru sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, " Türkiye'de yaklaşık 55 milyar metreküp su kontrol altında. Bunun da yaklaşık 45 milyar metreküpü tarıma tahsis ediliyor. Bu suyun içerisinde de 20 milyar metreküpün üzerindeki suyun resmi rakamlara göre israf edildiği ortada" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de en stratejik sektörlerden birinin tarım olduğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, "Tarım hem dünyada hem de Türkiye'de su kaynaklarının en yoğun kullanıldığı sektördür. Aynı zamanda su kaynaklarının da en çok israf edildiği sektördür" dedi. Prof. Dr. Köksal, "Ülkelerin, tarım teşkilatlarının en çok yatırım yaptıkları işlerden bir tanesi, sulamadır. Türkiye'de diğer ülkelere göre sulamada geride değiliz; ama hala değiştirilmesi gereken yönlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de sulamada kayıp olan suların önüne geçmek. Bunun için çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi bir yere kadar. Artık çiftçilerimizi daha nitelikli sulama sistemlerine, daha otomasyonlu sulama sistemlerine kavuşturmak zorundayız" diye konuştu.

'SUYU DAHA DOĞRU KULLANMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin yaklaşık 55 milyar metreküp suyu kontrol altında tuttuğunu belirten Prof. Dr. Köksal, "Türkiye'de yaklaşık 55 milyar metreküp su kontrol altında. Bunun da yaklaşık 45 milyar metreküpü tarıma tahsis ediliyor. Bu suyun içerisinde de 20 milyar metreküpün üzerindeki suyun resmi rakamlara göre israf edildiği ortada. O halde bu 20 milyar metreküp sudan daha fazla tasarruf etmemiz lazım ki daha az yatırımla, aynı su kaynağı ile aynı miktarda üretim yapabiliriz. ya da ek yatırımlarla daha fazla alanda sulu tarım yaparak tarımda daha fazla üretim yapabiliriz. Bu da milli ekonomi açısından çok büyük bir yere sahiptir. Tarımda suyu daha doğru kullanmamız lazım. Ama sadece araziye boru döşemekle, sulama sistemleri döşemekle, suyu etkin kullanmak mümkün değil. Suyu gerekli zamanda, gerekli miktarda gereken yerde kullanma zorunluluğumuz var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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