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Türkiye'de Startup Ekosistemine Yönelik Regülasyonlar Ele Alındı

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İstanbul'da düzenlenen çalıştayda, Türkiye'deki regülasyonların startup ekosistemi üzerindeki etkileri değerlendirildi. İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, girişimciliği destekleyecek yeni hibe programları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından düzenlenen " Türkiye'de Regülasyonların Startup Ekosistemi Üzerindeki Etkileri Çalıştayı", Odakule Taksim Salonu'nda yapıldı.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Çalışma Genel Müdürlüğü gibi pek çok kurum ve kuruluştan yetkililer katıldı.

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, yaptığı açıklamada, teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin oluşması ve gelişmesi için çalışmaları çeşitlendirerek sürdürdüklerini söyledi.

Taşkent, İstanbul'un, vizyonu, kurumsal kapasitesi ve bağlantıları güçlü çok sayıda girişimcilik ekosistem paydaşına ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İSTKA olarak sunduğumuz hibeler vesilesiyle paydaşlarımızla birçok işbirliği için bir araya geldik. 2010 yılından beri 100'ün üzerinde girişimcilik projesini birlikte hayata geçirdik. Desteklerimizle hayat bulan birçok kuluçka ve hızlandırma merkezi dünya çapında ödüller aldı ve endekslerde üst sıralarda yer aldı. 2020'lerin başından itibaren büyük başarı hikayeleri doğurmaya başlayan ekosistemimizin bu yolculuğunda sizlerle yürümekten büyük heyecan ve gurur duyduk."

Türkiye'de regülasyonların startuplar üzerindeki etkilerinin uzun süredir ekosistem paydaşlarının gündeminde olduğuna dikkati çeken Taşkent, "Şirket kuruluşundan kapanışına, personel istihdamından faaliyet alanlarına kadar tüm süreçlerde regülasyonlar karşımıza çıkıyor. Diğer ülkelerin çalışmalarını da inceledik. İSTKA olarak bu konuda önemli bir inisiyatif başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca startup ekosistemini güçlendirecek desteklerin sürdürüleceğini de aktaran Taşkent, kurumsal şirketler ile startuplar arasındaki işbirliklerini güçlendirmek ve yapay zeka temelli startupların sayısını artırmak hedefiyle iki yeni hibe programı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde "Startup Dostu Talep Yönlü İnovasyon Politikaları" alt başlığına odaklanacaklarını bildiren Taşkent, startupların ürün ve hizmetlerine kamu kurumları tarafından talep oluşturmayı teşvik etmek amacıyla çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Çalıştayda ayrıca "Startup Ekosistemimizin Yaşadığı Regülasyon Temelli Güncel Sorunlara Dair Katılımcıların Değerlendirmeleri" ve "İyileştirici Çözüm Önerilerine Dair Katılımcıların Değerlendirmeleri" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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