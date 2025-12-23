Haberler

Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı

Güncelleme:
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de 2025 sonbaharında yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı. En fazla azalma Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşirken, Çanakkale son 15 yılın en yüksek yağışını aldı.

Türkiye'de sonbahar mevsimi yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de sonbahar mevsimi yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 132,7 milimetre ölçüldü.

Türkiye'ye 2024 sonbaharında 115,4 milimetre, bu sonbaharda ise 108,3 milimetre yağış düştü.

Buna göre, ülkede 2025 sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı.

Bu yıl sonbahar yağışları Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in batı kesimleri, Düzce ve Bolu civarı ile Samsun'un doğu kesimlerinde normaline göre yüzde 20'den fazla artarken, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Adana çevrelerinde ise normaline göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

En az yağış Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Bölgelere göre ise Ege Bölgesi, bu sonbaharda normali civarında yağış aldı. Diğer bölgelere normalin altında yağış düşerken en fazla azalma gösteren yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Sonbaharda en az yağış 47,2 milimetre ile yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne düştü.

Bu sonbaharda illere göre, en fazla yağış 446 milimetre ile Rize'de, en az yağış ise 30,2 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

Normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Çanakkale'de, en fazla azalma ise yüzde 63 ile Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Ayrıca Çanakkale'de son 15 yılın, Ordu'da son 14 yılın, Sivas'ta da son 11 yılın en yüksek sonbahar yağışları kaydedildi.

Sonbahar mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler2025 sonbahar mevsimi (mm)Normal (mm)2024 sonbahar mevsimi (mm)Normaline göre bu yıl değişim (%)Geçen yıla göre bu yıl değişim (%)
Marmara173,5186,1117,87 azalma47 artma
Ege133,4136,376,6Normali civarında74 artma
Akdeniz102,3143,9106,729 azalma4 azalma
İç Anadolu6683,260,221 azalma10 artma
Karadeniz181,9196,5239,37 azalma24 azalma
Doğu Anadolu79,9111,9111,729 azalma29 azalma
Güneydoğu Anadolu47,298,467,452 azalma30 azalma

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
title