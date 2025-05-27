Türkiye'de Son 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü İnşa Edildi

Türkiye'de Son 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü İnşa Edildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde son 23 yılda inşa edilen yeni köprülerle ulaşım altyapısının güçlendiğini ve köprü sayısının 10.042'ye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçtiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin kara yolu ulaşım altyapısında hayata geçirilen köprü projelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, "Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı'na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi" dedi.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARİHE GEÇTİ'

Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, "Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda" açıklamasında bulundu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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