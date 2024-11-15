Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu Artıyor: 7 Milyondan Fazla Çocuk Yoksulluk İçinde

Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu Artıyor: 7 Milyondan Fazla Çocuk Yoksulluk İçinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki 7,03 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. Bu çocukların 2 milyonu ise 'derin yoksulluk' koşullarında. Yoksul bebek ve çocuk oranları son yıllarda artış göstermekte.

(ANKARA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde çocuk yoksulluğuna ilişkin iki farklı araştırma yapıldı. Araştırmada, Türkiye'de çocuk yoksulluğunun artan boyutuna işaret edildi. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki 7,03 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını, bunların 2 milyonunun ise "derin yoksulluk" içinde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde iki farklı araştırma yapıldı. TEPAV'ın Ekrem Cünedioğlu ve Yağmur Uzunırmak araştırmacılarının raporlarına göre, özellikle 0-2 yaş bebekler ve 3-14 yaş çocuklarda yoksulluğun giderek derinleştiğine işaret edildi. 2017 yılında yüzde 36,8 olan yoksul bebek oranı 2022'de yüzde 41,4'e, yoksul çocuk oranı ise aynı dönemde yüzde 40,8'den yüzde 43,8'e yükseldiği belirtildi. Raporda, Türkiye'de çocuk yoksulluğunun gelişimine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yoksul hanelerde yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır ve azalma eğilimi de göstermemektedir. 2023 yılı itibarıyla söz konusu gelir değişkeni eşik değerin altında olan hanelerde, hanelerin 2022 gelirlerine göre, 0-17 yaş grubunda 7,03 milyon çocuk bulunmaktadır ve bu sayının aynı yaş grubundaki toplam çocuk sayısına oranı olan yoksul çocuk oranı yüzde 31,3'tür."

"Çocuklarda ve bebeklerde yoksulluk daha yüksek seviyede"

Yaş aralıklarına bakılarak yapılan araştırmada yetişkinlere oranla bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda yoksulluğun daha yüksek seviyede görüldüğü yoksulluk oranı dağılımı 2022 yılına göre şöyle:

"Bebeklerde (0-2 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 41,4; çocuklarda (3-14 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 43,8; gençlerde (15-24 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 29,9; yetişkin nüfusta (25+ yaş) yoksulluk oranı, yüzde 18,2."

"Türkiye'deki yoksul çocukların yüzde 28,4'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde"

Raporda, "Türkiye'deki yoksul çocukların yüzde 28,4'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yüzde 13,1'i ise Şanlıurfa ve Diyarbakır'dadır. Yoksul çocuk sayısı Mersin'den başlayıp Van ve Hakkari'ye uzanan bölgede yoğunlaşmaktadır. Söz konusu bölgede ülkenin toplam nüfusunun yüzde 22,3'ü, toplam çocuk nüfusunun (0-17 yaş) yüzde 29,6'sı, kişi başına medyan (ortalamaya göre) gelire göre tanımlı yoksul çocukların ise yüzde 48,5'i yaşamaktadır" denildi.

TEPAV bünyesinde yapılan EUROSTAT metodolojisiyle çocuklarda yoksulluk oranını hesaplayan bir diğer araştırmacı Hakan Yılmaz'ın araştırmasına göre de Türkiye'de çocuk yoksulluğu oranı 2023 yılında yüzde 34,4 seviyesine ulaştı. 2020 yılına kadar yüzde 33-34 aralığında seyreden bu oran, 2021 itibarıyla yüzde 34'ü aşarak oldukça yüksek bir seviyede artış gösterdi.

Çalışmada, özellikle 2 milyon çocuğun "derin yoksulluk" içinde yaşadığı vurgulandı. Ayrıca "derin yoksulluk" içindeki çocukların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.