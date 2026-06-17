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Türkiye-Burundi 1. Dönem KEK Toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye-Burundi 1. Dönem KEK Toplantısı Ankara'da yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Burundi arasındaki 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiğini ve ticaret hacminin artırılması ile birçok alanda işbirliği kararı alındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eş başkanlıkları Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Edouard Bizimana tarafından üstlenilen toplantı, 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Burundi'ye ihracatında başlıca ürünlerin silah ve mühimmat ile gıda müstahzarları; ithalatında ise kahve olduğu belirtildi.

İmzalar atıldı, geniş kapsamlı işbirliği kararı alındı

KEK toplantısı kapsamında 16 Haziran'da teknik heyetler bir araya gelerek gündemdeki konuları ve olası işbirliği imkanlarını değerlendirdi. 17 Haziran'da ise Yaşar Güler ile Edouard Bizimana arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Türkiye-Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı imza töreni düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

Ayrıca; enerji, sanayi, bilim, standardizasyon, ulaştırma, iletişim, çevre, şehircilik, eğitim, yükseköğretim, sağlık, tarım, hayvancılık, su, orman, gençlik, spor, kültür, turizm, askeri ilişkiler ile aile ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda işbirliği konuları ele alındı.

Açıklamada, ziyaretin son derece olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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