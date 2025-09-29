Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi Başarıyla Gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde yapıldığını duyurdu. Eğitimin içeriğinde mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi ve diğer özel eğitimler yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi."
Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel